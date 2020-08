I Big Cinquestelle a Marsala: “appoggiamo totalmente Aldo Rodriquez”

Un meeting ricco di soddisfazioni quello avuto luogo ieri pomeriggio nella sede storica del Meetup Cinquestelle di Marsala. Aldo Rodriquez, candidato allo scranno di primo cittadino, ha incassato il plauso e il sostegno incondizionato di Big Pentastellati del calibro di Giorgio Pasqua, siracusano Capogruppo all’ARS, Vita Martinciglio, mazarese Deputata alla Camera, Antonio Lombardo, alcamese anch’esso Deputato nazionale e Roberta Schillaci, palermitana portavoce all’ARS ed esponente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro e Antimafia. Questi infatti i politici di caratura presenti ieri nella sede marsalese di via Trapani per testimoniare l’impegno e il sostegno alla candidatura a sindaco della città. Una convention festante che ha saputo coniugare l’emozione alla determinazione. “Tu sei il nostro candidato legittimato e voluto con forza dai Cinquestelle che è formato, più che dai portavoce o dai politici, di cittadini che lo compongono. Noi siamo al tuo servizio, così come lo simo degli altri candidati al Consiglio Comunale” ha detto Giorgio Pasqua, ribadendo la disponibilità a essere presenti in tutti gli incontri fra candidati e cittadini pur di non far mancare il consenso.

Dal canto suo, Aldo Rodriquez, non ha perso occasione per sollecitare la realizzazione di 2 grandi opere che, secondo lui, rappresentano una svolta per il territorio. La prima è la realizzazione della tratta di linea ferrata di quasi 2 Km che collegherebbe la Stazione di Ragattisi con l’aeroporto “Vincenzo Florio” e l’altra è l’oramai mitica bretella autostradale che dovrebbe velocizzare la viabilità in tutta la provincia.

“Sono qui per incoraggiarvi perchè le campagne elettorali sono difficili, complicate. Occorre essere sereni ed andare dritti per la propria strada senza lasciarsi scoraggiare da certe dichiarazioni fatte da persone che oggi impropriamente rivestono il ruolo di portavoce. Questo l’auspicio di Antonio Lombardo.

“Solidarietà e pienezza di intenti” invece si augura Vita Martinciglio così come Roberta Schillaci che auspica “forza e determinazione senza perdere di vista la meta”

“Il Movimento Cinquestelle deve iniziare a dare delle risposte e dobbiamo saper comunicare alla gente la sfilza di cose fatte e i risultati portati a casa anche a livello nazionale. Noi siamo “altro” e dobbiamo farlo capire alla gente“. Aldo Rodriquez a chiosa degli interventi.