Adamo sul Porto: “Dopo cinque anni il sindaco ha ritrovato il progetto”

Dopo aver appreso che l’amministrazione Di Girolamo ha trasmesso alla Regione lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza del bacino portuale, Giulia Adamo esprime “compiacimento e sorpresa” a proposito del “ritrovamento”, da parte del primo cittadino, del progetto realizzato dal genio civile delle opere marittime dell’Italia meridionale, su incarico della Regione, ai tempi della sua sindacatura e per il quale era previsto il finanziamento nell’accordo stato/regione.

L’ex sindaco a riguardo: “Mi fa piacere che il primo cittadino sia tornato in pista sul tema porto di Marsala, dopo soli 5 anni, nel corso dei quali ha sempre sostenuto che il progetto non esisteva. Stupisce che insieme al progetto di messa in sicurezza del genio civile delle opere marittime dell’Italia meridionale, ci sia una parte anche del progetto della MYR, a cui la concessione è stata revocata. La città – conclude la Adamo – è stata tenuta sotto-scacco per 5 anni, col risultato che il porto non è stato realizzato. Un’amministrazione seria non avrebbe mai permesso che ciò accadesse”.