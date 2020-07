Coronavirus nel trapanese, i positivi sono sempre tre

Resta ancora fermo a 3 il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. L’odierno aggiornamento dell’Asp di Trapani conferma il quadro definitosi nei giorni scorsi, con due casi a Marsala e uno a Mazara, tutti asintomatici di ritorno sul territorio in periodi diversi. Le due donne lilybetane e l’uomo mazarese si trovano ancora in isolamento domiciliare obbligato presso la propria residenza.

Il bilancio dell’emergenza epidemiologica è di 125 guariti e 5 deceduti.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 18.977, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono saliti a quota 9.372.

L’Asp ribadisce che prosegue l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.