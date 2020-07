Coronavirus nel trapanese: invariato il numero dei positivi

Si conferma anche oggi invariato il numero dei casi di Coronavirus nel trapanese, che restano 3, al netto di decessi (5) e guarigioni (125). Si tratta sempre di tre soggetti asintomatici, due donne e un uomo, distribuiti da Marsala (2) e Mazara del Vallo (1). Tutti e tre i pazienti si trovano in isolamento domiciliare obbligato e resteranno nelle rispettive residenze fino al completamento del processo di negativizzazione.

Sfonda quota 18 mila il numero di tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in provincia di Trapani (precisamente 18.101), mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono complessivamente 9.171.

L’Asp fa sapere che naturalmente prosegue l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

Al contempo, torna a sottolineare che la differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.