Mazara: tunisino arrestato in flagranza per furto in appartamento

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato, un soggetto straniero, irregolare sul territorio nazionale sorpreso all’interno di un appartamento a rubare. I militari dell’Arma sono intervenuti, a seguito di segnalazione, sorprendendo il tunisino ancora all’interno della casa intento a frugare e mettere a soqquadro le stanze. Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, lo stesso è stato tradotto presso il CPR di Milo per le procedure in merito ad un ordine di espulsione pendente cui lo stesso era gravato.