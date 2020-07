Il Marsala Futsal si prepara alla nuova stagione di Calcio a 5

Da qualche settimana ormai la dirigenza del Marsala Futsal capeggiata dallo storico presidente Paolo Tumbarello è a lavoro per programmare al meglio la prossima stagione targata 2020/21. Tra mille incertezze e scarsa chiarezza sui termini di avvio della nuova annata sportiva da parte degli organi federali e le esigue risorse economiche quantificate in appena 300 euro come contributo Covid-19 dalla FIGC, il sodalizio azzurro parte dalla riconferma di Marco Anteri alla guida tecnica della prima squadra. Anteri, che nella passata stagione si caricò di responsabilità nel prendere in mano le redini della squadra alla penultima giornata di andata e al terzultimo posto – collezionando ben otto vittorie in nove gare giocate chiudendo in settima posizione – con entusiasmo ha accettato quanto proposto dalla società. Ad Anteri è stata lasciata piena libertà di comporre la rosa che per buona parte è confermata in blocco.

Il lavoro della dirigenza continua in ottica Palazzetto dello Sport che dovrebbe essere nuovamente il palcoscenico della formazione azzurra anche nella nuova stagione. Da qualche giorno si sta cercando di trovare un accordo economico con l’ente gestore dell’impianto per acquisirne il diritto della fruizione. Il Presidente Tumbarello ha anche incontrato l’assessore allo sport del Comune di Marsala, Andrea Baiata, per sollecitare l’esecuzione di piccoli lavori di ripristino del parquet che lo stesso Baiata, ha assicurato che a breve saranno eseguiti. “Sarà una stagione molto difficile, più difficile, rispetto al passato dal punto di vista economico – precisa Tumbarello – l’effetto Covid avrà delle ripercussioni gravi sulle aziende e di conseguenza sui nostri potenziali partners commerciali. Cercheremo di centellinare le nostre risorse cercando di disputare un buon campionato abbiamo la giusta maturità per puntare in alto”.