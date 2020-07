Basket: Bruno Licari arbitrerà in B

Prestigioso traguardo per il giovane marsalese Bruno Licari, che dalla prossima stagione arbitrerà in serie B. Un risultato importante, conseguito all’età di 21 anni. Fin da piccolo appassionato di basket, Bruno Licari ha seguito le orme del padre Felice, arbitro di serie A femminile, B e in categorie inferiori. E’ stato anche presidente regionale della categoria. Bruno Licari ha cominciato ad arbitrare nel 2015, mostrando subito delle precoci capacità nel dirigere le gare. Da lì in poi c’è stata una rapida escalation: nel 2016 è stato promosso in serie D, l’anno dopo in C e, qualche settimana fa, è arrivata la comunicazione ufficiale dell’ulteriore promozione in B. E’ pure istruttore provinciale settore giovanile del comitato italiano arbitri. Accanto alla carriera sportiva, Bruno Licari continua anche il proprio percorso universitario: frequenta infatti il 2° anno presso la facoltà dei Beni Culturali dell’università di Palermo.