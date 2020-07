Liti e risse a Marsala, i negozianti: “Chiediamo aiuto alle Forze dell’Ordine”

Una lite sfociata questa mattina in via Lazzara, vicino Porta Mazara, ha fatto destare preoccupazione tra i tanti abitanti e soprattutto negozianti della zona. Uno di loro, in particolare, si è lanciato sui Social in uno sfogo molto preciso: “Sono sdegnato. Mi ritengo un piccolo anzi piccolissimo imprenditore che, a fatica, visti la crisi, il Covid e tutto quello che di negativo può andare in questo periodo, crede ancora che un futuro per noi e per i nostri figli, in questa città, ci può e ci deve essere – scrive A. B. -. Ma poi mi scontro con la realtà, il centro storico ed in particolare via Roma e Porta Mazara, dove con tanta fatica cerco di mantenere aperto un piccolo negozietto, sono diventate una zona a rischio. Gente che si ubriaca, continue liti, ed oggi anche una scena dei migliori thriller. Sangue ovunque, bottiglie spaccate, gente terrorizzata”.

Con questo messaggio si chiede aiuto alle Forze dell’Ordine per fermare un fenomeno che ormai perdura già da diverso tempo.