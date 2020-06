Vinci, Galfano e Gandolfo replicano a Licari: “Pensi alla sua coalizione”

Non si è fatta attendere la risposta dei rappresentanti delle tre liste legate al movimento Via, dopo l’attacco del vicesindaco di Marsala Agostino Licari che, a sua volta, ha voluto rispondere a quanto dichiarato dall’ex senatore Nino Papania alla nostra testata.

Con una nota congiunta, Antonio Vinci, Arturo Galfano e Michele Gandolfo (eletti nel 2015 nella coalizione che sosteneva Alberto Di Girolamo) replicano a Licari e ribadiscono la propria intenzione di schierarsi a fianco della candidatura a sindaco di Massimo Grillo.

“Apprendiamo che il centrosinistra ha deciso di presentarsi unito sostenendo la candidatura del sindaco uscente, allo stesso modo non ci sorprendono i comportamenti, sempre gli stessi, di accuse lanciate agli altri, su qualsiasi cosa, volte unicamente a mascherare il fallimento di questa attuale Amministrazione Comunale e il disastro che ha consegnato ai cittadini. Noi non ne facciamo una questione cronologica, non esiste nuovo o vecchio, non esistono queste distinzioni tipiche della campagna elettorale, per noi vale la dimostrazione di attaccamento al territorio mista alla capacità e anche all’ascolto. La baldanza con cui si schernisce uno schieramento avversario mostra debolezza e insicurezza profonda. Noi siamo pronti a giocarci la partita, lo facciamo con le nostre forze, non ci interessa guardare in casa d’altri, né per la composizione delle liste, né del programma, ammesso che ci sia, visto che si parla unicamente di “continuità”. Come dire, dalla padella alla brace. Ci spiace per il vice sindaco, preoccupato evidentemente a mantenere la poltrona per altri cinque anni, ma le liste dei Consiglieri Comunali, che fanno riferimento al Movimento Via, sono liste ricche di spiccate personalità che si spenderanno per un progetto chiaro e ben delineato a sostegno di Massimo Grillo. Non scenderemo sul terreno nel quale ci vuole portare, quello della polemica sterile e banale. Lo invitiamo a non curarsi degli altri ma della sua coalizione, dei tanti giri roboanti e delle rotture politiche che ci sono state per poi finire tutti a banchettare nel medesimo tavolo. In ultimo, il Senatore Nino Papania è il fondatore e l’ispiratore del Movimento VIA ma le decisioni a Marsala sono state prese da noi marsalesi, non ci voleva molto a capire a chi non avremmo dovuto dare appoggio. Buona campagna elettorale, Agostino Licari”.