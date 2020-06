Montagna in fiamme sopra Castellammare

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi sopra la montagna che sovrasta Castellammare del Golfo. Poco dopo le 14 è stato segnalato un intervento in contrada Angimbè per sedare le fiamme, alimentate dal vento che da due giorni imperversa sul versante occidentale dell’isola. Sul posto sono intervenuti via terra diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ma anche due elicottero (uno proveniente da Palermo) e un Canadair. Il primo parziale bilancio sulle conseguenze dell’incendio appare già abbastanza preoccupante, in una zona dove si trova una folta vegetazione che già in passato era stata fortemente danneggiata da altri episodi analoghi.