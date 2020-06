Marsala: dal 29 giugno distribuzione di tesserini bus anziani e invalidi

Da lunedì prossimo, 29 giugno, al Comune di Marsala la distribuzione e il rinnovo dei tesserini per il trasporto gratuito urbano per anziani, invalidi; nonché la stipula degli abbonamenti a pagamento e la vendita di biglietti per gli autobus avverrà nell’ufficio appositamente istituito nella sede centrale del Comune, in via Garibaldi.

“Abbiamo preso questa decisione – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – per venire incontro alle richieste di tanti utenti che sono impossibilitati a raggiungere i locali dell’autoparco. In particolare le persone che vogliono richiedere o rinnovare il tesserino gratuito, contrarre un abbonamento a pagamento o, ancora, acquistare dei biglietti, potranno presentarsi nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e il martedì anche dalle 15:30 alle 18:00, presso l’ingresso n. 10 dell’Atrio comunale dove troveranno gli impiegati addetti a questo servizio”.

Ricordiamo a chi ne possiede i requisiti e desidera richiedere il tesserino per il trasporto gratuito negli autobus dello Sma, peraltro per la stragrande maggioranza nuovi di fabbrica, che dovranno presentare, come documentazione, la fotocopia del documento d’identità, la fotocopia del modello Isee e una fototessera assieme agli originali.