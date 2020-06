Riparte l’aeroporto di Birgi. Nel pomeriggio il primo volo per Bologna

Riapre ufficialmente oggi l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Dopo più di tre mesi di chiusura al traffico aereo a causa dell’emergenza Coronavirus si riparte con i primi voli della Ryanair. Nel pomeriggio, alle 17.25, è previsto l’atterraggio dell’aeromobile proveniente dal capoluogo emiliano. Un momento molto atteso, sia per Airgest che per le famiglie di tanti fuorisede che potranno riabbracciare dopo diversi mesi i proprio cari, che avevano atteso proprio la riattivazione del traffico aereo legato a Birgi, da dove si tornerà anche a partire, alle 17.50, con il volo Ryanair per il “Guglielmo Marconi” di Bologna.

Naturalmente, tutto avverrà nel rispetto delle normative di sicurezza legate alla diffusione del Covid-19 sia per quanto riguarda la stazione aeroportuale, sia per quanto riguarda le compagnie aeree.

Gradualmente il traffico aereo sullo scalo trapanese comincerà a intensificarsi nelle prossime settimane con i voli Corendom per Amsterdam e Maastricht (fine giugno) e quelli Dat per Pantelleria. Il 1° luglio Ryanair riattiverà anche il volo per Pisa, l’indomani quello per Orio al Serio e dal 3 luglio ripartiranno anche i voli internazionali della compagnia irlandese, con il collegamento con l’aeroporto tedesco di Baden-Baden dal 3 luglio. Dal 4 riprende pure Blue Air che collega Birgi con Torino

Dal 10 luglio saranno attive le rotte per Cuneo e Milano Malpensa di Albastar, che garantirà anche i collegamenti con Roma Fiumicino a cui aveva rinunciato Alitalia a partire dalla metà del prossimo mese.