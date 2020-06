Mascherine obbligatorie solo in Lombardia fino al 30 giugno

La situazione in Italia è piuttosto eterogenea: ogni regione decide obbligatorietà e contesto di utilizzo

L’estate è alle porte, e forse il momento peggiore dell’emergenza da Coronavirus è alle spalle. Il caldo e il senso di costrizione si fanno sentire e con essi cresce la voglia di non indossare più le mascherine. Il dispositivo di protezione individuale, il cui utilizzo ha senz’altro contribuito al rallentamento della diffusione della pandemia, sarà obbligatorio ancora in alcune regioni, comunque con discrezionalità.

Questo vuol dire che ogni regione gestirà autonomamente il suo utilizzo. In Lombardia, per fare un esempio, dato l’alto tasso di contagiosità e numeri non ancora del tutto confortanti, se paragonati alle altre regioni d’Italia, indossare le mascherine sarà obbligatorio, anche all’aperto, almeno fino al prossimo 30 giugno. “Una decisione difficile quanto sofferta”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Nel resto d’Italia la situazione è molto diversa, a seconda delle decisioni di ciascun Governatore. In Piemonte, dove è stata sospesa l’unità di crisi, le mascherine dovranno essere indossate obbligatoriamente fino al 14 di luglio. A Trento l’obbligo non c’è più da oggi 15 giugno. In Emilia Romagna si indossano ancora, con qualche eccezione durante gli spettacoli all’aperto, obbligo esteso anche in Liguria. Mentre in Veneto i cittadini sono liberi dalle mascherine già dallo scorso 1° giugno.