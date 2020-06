Ikea restituisce a 9 paesi i soldi degli ammortizzatori sociali

La crisi per loro è stata meno grave del previsto e non sentono di tenere quei soldi

La pandemia ha toccato tutti, ma i più forti e saldi sono stati toccati, ma non troppo. Ikea, infatti, ha deciso di restituire i fondi ricevuti dai governi di 9 Stati, proprio perché non ne ha avuto bisogno. Il post lockdown per Ikea è ripartito alla grande e i negozi si sono riempiti subito di nuovi clienti.

Tra i nove paesi non c’è l’Italia. Le trattative per questa inattesa e mai sentita operazione sono state avviate con il Belgio, la Croazia, la Repubblica Ceca, l’Irlanda, il Portogallo, la Romania, la Serbia, la Spagna e gli Stati Uniti. A darne notizia Tolga Oncu in persona, retail operations manager di Ingka Group, la holding a cui fa capo Ikea Retail.

Ikea aveva previsto una perdita del business del 70%-80% all’inizio della crisi a causa del coronavirus. Contro ogni previsione, alla riapertura di quasi tutti i negozi, tranne 23, c’è una fortissima domanda di ritorno per rinnovare le case e gli appartamenti, Il lockdown ci ha fatto stare a stretto contatto con le nostre case, mettendo alla luce i punti deboli e spingendo molti a “ristrutturare gli spazi”.

All’inizio della pandemia l’interessa di Ikea era quello di proteggere la salute dei dipendenti, per questo motivo ha chiuso i 374 negozi sparsi in tutto il mondo. Quando il lockdown ha cominciato ad allentarsi si sono resi conto che la crisi non è stata così pesante, rispetto alle previsioni.

Altre società, in altri paesi, hanno assunto posizioni simili: Games Workshop e il magazine Spectator in Gran Bretagna hanno annunciato di voler restituire i finanziamenti ricevuti nell’ambito del Coronavirus Job Retention Scheme; ma tra le multinazionali spicca quasi esclusivamente Ikea.