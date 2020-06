Pauroso incidente per Zanardi: è grave

Ancora una volta l’Italia segue con il fiato sospeso le notizie riguardanti lo stato di salute di Alex Zanardi, amatissimo campione emiliano, vittima di uno spaventoso incidente automobilistico nel settembre del 2001 in cui perse l’uso delle gambe.

Purtroppo Zanardi oggi è stato nuovamente sfortunato protagonista di un incidente stradale a Pienza, nel senese. Nel corso di una gara di handbike, Zanardi è stato travolto da un mezzo pesante dopo essere finito nella corsia opposta di marcia durante un tratto in discesa, affrontato con un improvviso cambio di manovra che, verosimilmente, gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Nonostante il tentativo di scansarlo da parte del conducente del camion, l’impatto è stato inevitabile. All’arrivo dei soccorsi, Zanardi è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in condizioni gravissime. Il campione emiliano ha riportato un trauma cranico e gravi ferite alla testa. E’ in corso un’operazione di neurochirurgia.

Dopo l’incidente del 2001, Zanardi ha dato dimostrazione di grande determinazione e coraggio, tornando allo sport agonistico, diventando uno degli atleti più forti nella handbike, disciplina in cui ha vinto otto medaglie d’oro ai giochi paraolimpici di Rio de Janeiro e Londra.