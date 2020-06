Operazione Cutrara, il Pd di Castellammare esprime la propria indignazione

Il segretario del Pd Carlo Navarra, a nome del proprio partito, ha espresso parole di “sconforto, sgomento, rabbia e indignazione” a proposito dell’operazione Cutrara, che nei giorni scorsi ha ribadito la presenza di infiltrazioni malavitose nella vita politica e civile del Comune di Castellammare del Golfo.

“All’indirizzo di coloro i quali ancora una volta hanno danneggiato l’immagine e ferito l’orgoglio di Castellammare e della cittadinanza, rivolgiamo il nostro sdegno e la nostra assoluta disapprovazione – attacca il segretario Carlo Navarra -. Fuor di retorica, è d’obbligo manifestare piena vicinanza e plauso alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’attenzione costante e la presenza continua sulla nostra cittadina. Attendiamo con fiducia la conclusione delle indagini per potere affrontare serenamente e senza pregiudizi anche i risvolti politici della vicenda. Facciamo appello alle forze sane della città per un comune fronte antimafia che sappia rispondere con fermezza all’attacco subito dalla nostra comunità”.