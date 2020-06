Presentata nella sede del “Distretto Turistico Sicilia Occidentale” la nuova campagna di comunicazione che sarà lanciata per valorizzare l’offerta turistica della Sicilia occidentale durante l’estate 2020. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: il presidente del Distretto Turistico Rosalia D’Alì, l’esperto di destinazione Marco Perniciaro, l’Assessore Regionale al Turismo Manlio Messina, intervenuto in videoconferenza, il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, diversi sindaci rappresentanti dei Comuni aderenti al Distretto.

“L’obiettivo della campagna – ha detto la presidente – è quella di far conoscere una destinazione capace di offrire al visitatore delle esperienze che possono essere trovate in un unico luogo: la Sicilia Occidentale.

In seguito all’emergenza sanitaria i bisogni delle persone sono cambiati, e di conseguenza stiamo adottando misure straordinarie per rispondere al momento. Il progetto di destinazione procede, ma viene anticipato da una campagna per l’estate 2020, destinata ai mercati regionale e nazionale, avvicinandosi così al concetto di vacanza prossimità.

La Campagna prevede nello specifico tutta una serie di strumenti e azioni capaci di valorizzare la Destinazione: un minisito dedicato alla conversione; la promozione di un’offerta comune al territorio (L’ospitalità è sacra. Una notte sarete nostri ospiti); un piano media per diffondere la creatività e portare traffico al minisito; il presidio e la promozione sui canali social e su Google; passaggi televisivi a livello regionale e su stampa a livello nazionale. Tutto ciò consentirà di arrivare alla creazione di una presenza digitale, che sia capace di essere convertita in visite e in prenotazioni nelle strutture ricettive della Sicilia occidentale. La campagna di comunicazione per l’estate 2020 si prefigge di perseguire questi obiettivi: creare interesse e riconoscibilità del territorio; offrire degli stimoli per prenotare una vacanza estiva; creare una community interessata all’offerta turistica della Sicilia Occidentale”.

«Questa è la campagna propedeutica all’avvio del progetto di Destinazione turistica – ha affermato l’esperto di destinazione Marco Perniciaro – ed è stata approntata per generare effetti positivi per il territorio già da questa estate. Una campagna che nasce già con l’obiettivo di comunicare un unico territorio, e non la sommatoria di tanti Comuni messi assieme. La campagna non è la mera somma di tante piccole azioni, ma è il frutto di una visione coordinata e organica che mira ad attrarre le persone in Sicilia Occidentale. Deve essere la Destinazione a convincere, attraverso una presenza digitale, un turista a visitare un territorio e a viverlo in tutte le sue sfaccettature, e con tutto ciò che può offrire. La campagna che abbiamo lanciato mira a portare le persone in Sicilia Occidentale quale territorio capace di offrire esperienze uniche ed irripetibili. Questa campagna, oltre ad essere propedeutica ad un progetto di Destinazione più ampio, è orientata alla performance. Gli effetti non saranno limitati soltanto al periodo estivo, ma si vedranno anche nella stagione autunnale e nei mesi a venire».

Dopo i saluto istituzionali portati dal Prefetto di Trapani, c’è stato il collegamento in videoconferenza con l’assessore regionale al turismo. Manlio Messina ha ricordato che proprio alla fine del 2019 era intervenuto nei locali del distretto per confermare l’attenzione del governo regionale per il territorio trapanese che, malgrado il difficile momento , rimane immutata.