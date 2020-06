Renzi, Sgarbi, Faraone e gli altri: la lunga lista dei testi presentata dalla difesa di Ruggirello

Nomi di peso della politica locale e nazionale fanno parte della lista dei testi depositata dall’avvocato Vito Galluffo nell’ambito del procedimento a carico dell’ex deputato regionale Paolo Ruggirello. Tra gli altri, nell’elenco figura l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il senatore Davide Faraone, l’ex presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, diversi sindaci della provincia di Trapani. Com’è noto, dopo aver militato nelle file del centrodestra e in alcune formazioni autonomiste, dall’Mpa di Lombardo ad Articolo 4, ricoprendo anche la carica di deputato questore all’Ars, alla fine del 2015 fu accolto dal Partito Democratico in Sicilia, per il quale si candidò (senza essere eletto) sia alle Regionali del 2017 che alle Politiche del 2018. Nel marzo del 2019 il suo coinvolgimento nell’operazione antimafia “Scrigno” per cui è stato rinviato a giudizio.

La presidente Daniela Troja, durante l’udienza di ieri al Tribunale di Trapani, si è riservata di decidere se ammettere o meno alcuni tra i nominativi presentati dalla difesa dell’ex deputato regionale trapanese. Se ne saprà di più il prossimo 9 luglio.

“La lista che abbiamo prodotto – afferma l’avvocato Galluffo – comprende quasi un centinaio di figure del mondo politico che hanno avuto modo di conoscere Paolo Ruggirello. Le loro deposizioni contribuiranno a provare la correttezza del suo comportamento politico e ad attestare come non abbia mai favorito la mafia, spendendosi piuttosto per il territorio e i più bisognosi”.