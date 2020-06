Il sindaco di Marsala all’incontro Anci su Alitalia: “Mai sottoscritto il contratto per la gara vinta”

Importante incontro per la “questione Alitalia” oggi a Palermo, nella stazione Aeroportuale Falcone-Borsellino, dove fra qualche ora si incontreranno Governo regionale e Anci Sicilia.

“La scelta irresponsabile di Alitalia nei confronti del Vincenzo Florio pregiudica il rilancio e la ripresa economico-turistica del territorio trapanese – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. Ho già avuto modo di stigmatizzare l’incomprensibile scelta della Compagnia italiana ed oggi sarò a Palermo per contribuire a trovare immediate soluzioni per non penalizzare ulteriormente questo versante della Sicilia”.



Peraltro Alitalia, aggiudicataria della gara svolta dal Comune di Marsala per i collegamenti con Lombardia e Lazio – un importo complessivo di 1 milione e 600 mila euro – non ha mai sottoscritto il contratto di affidamento. Una situazione di stallo che perdura dopo ben sei i solleciti dell’Amministrazione Di Girolamo, l’ultimo lo scorso marzo, tutti privi di riscontro.