Marsala: si ripara il danno alla rete idrica, ma necessarie altre 24 ore

E’ in corso la riparazione del danno alla rete idrica passante in contrada Casabianca, nel versante sud di Marsala. Interessata è la condotta principale che trasporta acqua nel centro urbano e nell’immediata periferia. Come riferito dal settore Servizi Pubblici Locali, i lavori di scavo si sono protratti fino a ieri sera per un problema legato al passaggio sottotraccia di cavi di corrente elettrica (quella ad alta tensione), limitrofa alla zona di scavo.

Risolto stamattina il problema dall’Enel, oggi i lavori si concluderanno. Poi i tempi tecnici d’attesa, relativi alla tenuta della saldatura (minimo 24 ore), nonchè alla conseguente e graduale messa in pressione degli impianti di pompaggio.