A Marsala il 15 giugno arriva l’EduCamp Coni grazie all’ASD Football Boys 2012

L’ASD Football Boys Marsala 2012, presieduta da Giovanna Di Girolamo, è stata selezionata, per il lavoro professionale svolto con i giovani e i risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni al TROFEO CONI (miniolimpiade italiana Under 14), per svolgere un EDUCAMP CONI a Marsala.

“È la prima volta, nella storia delle associazioni del territorio, che il CONI dà questo prestigioso riconoscimento ad un’associazione sportiva marsalese – ci dice Giovanni Anselmi, coordinatore dell’EduCamp a Marsala -. La convenzione è stata firmata dal Presidente Regionale CONI CR Sicilia Sergio D’Antoni ed ha, come supervisore, il professore universitario Antonino Gennaro, referente regionale Attività Sportiva Giovanile del Comitato Regionale CONI Sicilia inerente all’attività sportiva giovanile”.

La presidente Football Boys, alcuni atleti con D’Antoni (CONI)

Il CONI, in un momento così difficile per i giovani sportivi con l’emergenza Coronavirus, ha pensato di attualizzare tale progetto rendendolo coerente con le linee guida nazionali che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio ed ha avviato un percorso di informazione/formazione per gli istruttori-educatori, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport.

All’interno del corso, sono state trattate le seguenti aree tematiche:

Area tematica 1- Medico Sanitario;

Area tematica 2- aspetti gestionali;

Area tematica 3 aspetti metodologici.

Il campo estivo, si svolgerà, a partire dal 15 giugno, presso lo storico lido Boeo, tra i Canottieri e Capo Boeo.

Gli EDUCAMP CONI sono centri sportivi multidisciplinari dove i giovani avranno la possibilità di sperimentare l’attività ludico-motoria pre-sportiva e sportiva con criteri e metodologie adeguate allo sviluppo della persona.

Il sito nazionale www.educamp.coni.it