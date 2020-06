I Vigili del Fuoco di Marsala avranno una nuova sede. Sorgerà in via Grotta del Toro (VIDEO)

E’ stato firmato oggi a Marsala l’atto di consegna di un immobile del Demanio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un’area di circa 11.000 mq, in via Grotta del Toro. Comprende alcune strutture che verranno demolite e ricostruite e un terreno su cui sorge anche un campetto da calcio.

Non appena saranno avviati e completati i lavori (per i quali si ipotizza un investimento di circa 2 milioni di euro) la sede dei Vigili del Fuoco di Marsala si trasferirà in quest’area, sicuramente più grande, comoda e adeguata rispetto all’attuale distaccamento di corso Calatafimi, che nel frattempo è passato a una categoria superiore (SD4). Di conseguenza, passerà da una a due squadre operative, con un organico che potrà disporre di 46 unità e di una maggiore dotazione di mezzi.

Soddisfatta per l’obiettivo raggiunto e da tempo auspicato per il distaccamento di Marsala la comandante Biancamaria Cristini, che ha sottolineato come le potenzialità dell’area di via Grotta del Toro potranno consentire anche attività di addestramento.

Biancamaria Cristini e Alberto Di Girolamo

Alla firma dell’atto di cessione dell’immobile da parte del Demanio Civile (rappresentato dal funzionario Filippo Cesareo) ha partecipato il sindaco Alberto Di Girolamo, che ha assicurato che al più presto verrà rimosso il passaggio a livello che si trova nelle vicinanze, la cui presenza potrebbe costituire un problema per l’attività dei vigili del fuoco, che per tanti anni hanno vissuto lo stesso disagio in corso Calatafimi.

Nel corso dell’incontro con gli operatori della stampa, la comandante Cristini ha annunciato che sta per lasciare Trapani, dopo soltanto un anno. Al suo posto arriverà Salvatore Tafaro, che negli ultimi anni ha gestito il Comando provinciale di Matera.