Per l’Oms l’utilizzo dei guanti è inutile e potrebbe aumentare il rischio di infezione

L’Organizzazione mondiale della sanità sconsiglia l’utilizzo dei guanti nei supermercati e nei luoghi pubblici

L’Organizzazione mondiale della sanità sconsiglia l’uso guanti nei luoghi pubblici, spiegando addirittura che potrebbero “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”.

Secondo quanto scrive l’Ansa, l’Oms ha pubblicato sul suo sito una nuova sezione di “Domande e Risposte” dove segnala che l’utilizzo dei guanti non è una misura “raccomandata o comprovata” e non sostituisce la necessità di igienizzare con frequenza le mani.

“Nei luoghi pubblici, come i supermercati, oltre alla distanza fisica, raccomandiamo l’installazione di distributori per l’igiene delle mani all’entrata e all’uscita” – conclude l’Oms – “Migliorando sensibilmente le pratiche di igiene per le mani, i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del virus del Covid-19”.