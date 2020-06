Coronavirus nel trapanese, fermo a sei il numero dei positivi

Sono sempre 6 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, al netto di decessi (5) e guarigioni (120). Si tratta di soggetti asintomatici, distribuiti tra Marsala (3), Castelvetrano (1), Calatafimi-Segesta (1) e Mazara del Vallo 1.

Tutti e 6 i soggetti in questione si trovano in isolamento domiciliare obbligato, in attesa di negativizzazione.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i tamponi effettuati sono stati 12.469, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 6.715

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.