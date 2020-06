Al via i lavori per la pista ciclabile allo Stagnone. Tra sei mesi sarà pronta

Inizieranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione di un tratto di corsia ciclabile lungo il litorale Nord di Marsala. Si tratta di 7,6 km, compresi tra l’intersezione con la Sp 21, nei pressi di Villa Genna, fino a Birgi Nivaloro. Un intervento finanziato quasi interamente dall’Unione Europea (per 1.150.000 € cui si aggiungono 50.000 € di compartecipazione comunale), che consentirà ai marsalesi e ai visitatori di percorrere in piena sicurezza, a piedi o in sella a una bici, uno dei tratti più suggestivi del lungomare marsalese, tra saline, mulini, l’arcipelago dello Stagnone e le Egadi all’orizzonte.

Alberto Di Girolamo e Luigi Palmeri

“Sono estremamente contento, perchè crediamo molto nel lavoro di questi anni, in cui abbiamo captato molti fondi europei, rispettando l’ambiente. Abbiamo fatto poche chiacchiere e molti fatti”, ha esordito il sindaco Alberto Di Girolamo nel corso dell’odierna conferenza stampa. Il primo cittadino ha ripercorso l’iter procedurale, avviato nei primi anni della sua amministrazione e che tra il 2018 e quest’anno ha trovato concretizzazione, con l’approvazione della proposta progettuale, l’inserimento in graduatoria e il decreto di finanziamento. Adesso, finalmente, la consegna dei lavori, che dovrebbero concludersi nell’arco di 6 mesi.

Affiancato dal dirigente dell’ufficio tecnico Luigi Palmeri, il sindaco ha illustrato gli ulteriori dettagli del progetto: il fondo stradale della corsia ciclabile sarà dipinto con colori pastello; si utilizzerà una vernice colorata a base di resina acrilica all’acqua con elevata resistenza all’usura, adatta sia all’asfalto che su pavimentazione stradale; tra la corsia ciclabile e la carreggiata, sarà installato un cordolo separatorio; verrà inoltre realizzata una nuova staccionata, in piena sicurezza, saranno ripristinati i muretti malconci e verranno collocati contenitori per i rifiuti, una nuova segnaletica, panchine per la sosta e, probabilmente, anche rastrelliere per le bici.

“E’ un sogno che si sta realizzando”, ha ribadito Di Girolamo, che si è definito “arcicontento” di quest’opera. “Si tratta – ha aggiunto Palmeri – di una scelta fatta nell’ambito della mobilità sostenibile ma anche nell’ambito di una visione che possa consentire di percorrere tutto il litorale, compreso il centro storico e i lidi, con le piste ciclabili”. La grande ambizione, naturalmente, sarebbe quella di realizzare un lungo percorso pedonale, in grado di collegare tutto il litorale marsalese, da Birgi a Salinella, per poi procedere dal centro storico fino alla zona dei lidi. Un’opera quantomai opportuna in una città che può contare su quasi 30 km di lungomare, interamente pianeggiante ma che, per essere completata, dovrà ancora attendere altri fondi (quelli di Agenda Urbana) e altro tempo.