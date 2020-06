Verdetto Figc: il Marsala Calcio ufficialmente in Eccellenza

Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi oggi, lunedi 8 giugno, pare chiuda i verdetti in merito al Calcio dilettantistico. Salgono in C le nove capolista di D; per 36 Club è Eccellenza. Quindi, per quanto concerne la Serie D, confermata dal Consiglio Federale la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. vengono promosse in Serie C, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Le ultime quattro di ciascuno dei nove gironi di Quarta Serie retrocedono e da oggi, 36 Società di D tra le quali la Uesse Palmese 1912 e il Corigliano, sono ufficialmente in Eccellenza.

Per quanto riguarda le retrocessioni dalla D, c’è anche il Marsala Calcio che purtroppo non mantiene la serie e finisce in Eccellenza, avendo concluso il Campionato terz’ultima.

Queste, dunque, le 36 squadre retrocesse nei propri campionati di Eccellenza regionale:

GIRONE A:

Fezzanese

Vado

Verbania

Ligorna

GIRONE B:

Levico Terme

Milano City

Dro

Inveruno

GIRONE C:

Vigasio

Tamai

San Luigi

Villafranca Veronese

GIRONE D:

Sammaurese

Ciliverghe

Alfonsine

Savignanese

GIRONE E:

Bastia

Pomezia

Ponsacco

Tuttocuoio

GIRONE F:

Sangiustese

Avezzano

Chieti

Jesina

GIRONE G:

Città di Anagni

Tor Sapienza

Ladispoli

Budoni

GIRONE H:

Nardò

Grumentum

Francavilla

Agropoli

GIRONE I:

Corigliano

Marsala Calcio

San Tommaso

U.S. Palmese 1912