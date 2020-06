Come richiedere il bonus baby sitter

Ora è possibile fare richiesta per il “Bonus babysitter” sul sito dell’Inps

Da venerdì 5 giugno è possibile fare richiesta per il “Bonus baby sitter” per la Fase 2. A comunicarlo è stato l’INSP dal suo sito: le famiglie che vogliono richiederlo dovranno accedere alla propria area riservata.

Secondo quanto si legge su Repubblica, la cifra del bonus è stata raddoppiata, passando 600 a 1200 euro e arrivando a 2000 per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato. Se il bonus è già utilizzato nella prima fase dell’emergenza Coronavirus, l’importo totale non potrà comunque superare la cifra di 1200 euro. Sarà utilizzabile per le prestazioni effettuate tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020. Oltre ai servizi di baby-sitting, il bonus potrà anche servire per pagare i centri estivi. Verrà erogato attraverso il “Libretto di famiglia” a cui i beneficiari devono registrarsi accedendo alla sezione dedicata alle prestazioni occasionali.

La registrazione alla piattaforma Inps è obbligatoria anche per coloro che prestano servizi. Per i centri estivi, invece, si dovrà allegare la documentazione che attesti le spese per l’iscrizione alle strutture e confermi che appartengano alle categorie indicate dall’Inps.

Non può accedere al bonus chi ha già fatto la richiesta per il congedo parentale. Il bonus sarà negato anche nel caso in cui l’altro genitore riceva l’indennità mensile di disoccupazione o altri strumenti di sostegno al reddito.