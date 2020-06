Rigenerare luoghi degradati in Sicilia: ex M5S lanciano una campagna

Si chiama “Rigenera” il primo progetto del nuovo gruppo parlamentare all’Ars creato dagli ex grillini Angela Foti, Valentina Palmeri, Elena Pagana, Matteo Mangiacavallo e Sergio Tancredi, denominato Attiva Sicilia. Si tratta di una campagna di rigenerazione urbana post lockdown finanziata con le decurtazioni degli stipendi dei cinque deputati.

I cinque deputati regionali spiegano come funziona “Rigenera”: “Basta segnalare un luogo degradato, un angolo della tua città che merita di essere “rigenerato”. Manda una foto di quello spazio all’indirizzo rigenera@attivasicilia.it e insieme a te lo renderemo unico, narrando le identità siciliane”. Foti, Palmeri, Pagana, Mangiacavallo e Tancredi hanno deciso di destinare 10 mila euro dal fondo restituzioni dei parlamentari di Attiva Sicilia per l’iniziativa.

“Attraverso questo progetto vogliamo restituire bellezza e “narrare” la “sicilianità”, la nostra “identità” per combinare l’identità siciliana di cui tanto si parla in questi giorni con il futuro e la rigenerazione urbana. Vogliamo lanciare insieme a te un messaggio di “rinascita” della nostra Sicilia a seguito di un’emergenza che ha visto fermarsi tutto. É ora di ripartire, insieme”, spiegano i cinque ex pentastellati.