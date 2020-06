Ecco il rivoluzionario cuscino utile per viaggiare o meditare

Se il ritorno alla normalità vi sembra arduo e state faticando a sopportare i ritmi frenetici ripresi dopo la fine della quarantena, forse potrebbe esservi d’aiuto praticare un po’ di meditazione.

E per i pendolari tra di voi che hanno ricominciato ad andare al lavoro in ufficio, siamo sicuri che sia ancora più difficile. Ecco come un cuscino dalla forma strana potrebbe aiutarvi:

Si chiama Ostrich Pillow Loop ed è un rivoluzionario cuscino progettato per farvi stare comodi e coprire gli occhi quando viaggiate o meditate e scollegarvi completamente dal mondo al di fuori di voi. La pausa dalla realtà e la sensazione di piacere che vi regalerà questo cuscino sono assicurate. Ma vi diamo una tips in più: provate a usarlo insieme alle cuffie che riproducono una musica rilassante… vi sembrerà di essere finiti su un altro pianeta.

Realizzato a mano in viscosa, ha un’imbottitura in microperle che partecipano al vostro totale relax. Il design è divertente e fuori dagli schemi e il cuscino è lavabile a mano con un sapone delicato (facendolo poi asciugare all’aria). Lo trovate qui