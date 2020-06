Processo a Margareta Buffa: i testi non ci sono, l’udienza salta

Rinviata al 22 giugno l’udienza del processo che si sta celebrando presso la Corte d’Assise di Trapani per l’omicidio di Nicoletta Indelicato. Dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza epidemiologica e la condanna in abbreviato nei confronti di Carmelo Bonetta, sarebbe dovuto ripartire oggi il procedimento con rito ordinario a carico di Margareta Buffa. Tuttavia, l’udienza è saltata per mancata notifica dei testi. Tra gli altri, avrebbero dovuto deporre l’ex consigliere comunale Salvatore Di Girolamo e il consigliere in carica Ignazio Chianetta. Ma in aula, con un certo stupore, i presenti hanno appreso che la notifica non era stata effettuata. Dunque, tutto rinviato di tre settimane.