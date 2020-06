Petrosino, Concetta Vallone apre al dialogo con la maggioranza e plaude alla nuova segreteria del Pd

Nella giornata di ieri, il Pd di Petrosino ha eletto la nuova segretaria, Giovannella Licari. Una scelta al femminile per un partito che sul territorio è stato spesso rappresentato dalle donne, come la professoressa Concetta Vallone, da anni punto di riferimento dei democratici a Petrosino e consigliera comunale del gruppo Adesso il Futuro.

Con una nota inviata alla nostra redazione, la Vallone dice la sua sulla fase che sta attraversando la città e commenta l’elezione della Licari.

“Quella che stiamo attraversando è una crisi epocale di portata mondiale da cui rischia di essere travolto l’intero assetto sociale e che sta colpendo duramente tutto il territorio nazionale. A Petrosino, tutti insieme, stiamo provando a limitarne gli effetti, soprattutto aiutando i cittadini più fragili. È di tutta evidenza che, in un momento simile, è indispensabile dialogare con tutti per costruire un patto con tutte le forze economiche, sociali, produttive. Mettere in campo un piano per la ripresa non è un problema di maggioranza e opposizione; tutti insieme bisogna lavorare ad un progetto condiviso, senza disperdere energie in sterili polemiche, che, peraltro, ci renderebbero incomprensibili e distanti dalla nostra gente. In questo quadro, il congresso comunale del Partito Democratico offre uno strumento in più per elaborare e portare avanti proposte utili al bene di Petrosino e l’elezione di Giovannella Licari, giovane professionista da sempre attiva sul territorio, darà una marcia in più nella costruzione di progetti condivisi. È fondamentale non disperdere lo spirito costruttivo e unitario per affrontare insieme le impegnative sfide che ci aspettano, e sono sicura che il PD di Petrosino ne sarà all’altezza. Buon lavoro alla neoeletta segretaria!”.