Per i voli cancellati non saranno previsti rimborsi ma voucher, ecco come fare

Quasi tutte le compagnie aeree non rimborseranno i loro clienti, verranno distribuiti dei voucher sostitutivi Se avete acquistato un biglietto aereo prima dell’emergenza Coronavirus difficilmente verrete rimborsati ma dovrete accettare un voucher sostitutivo da utilizzare entro un anno per l’acquisto di un altro volo. È quanto dice la legge 27 del 24 aprile 2020 che consente a tutte le compagnie aree di emettere un buono senza “alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Secondo quanto scrive Repubblica, anche Alitalia e Easy Jet, che fino a poche settimane fa avevano continuato a rimborsare i loro clienti, passeranno presto ai voucher. Non è chiara invece la posizione di RyanAir che pare sia rimasta l’unica compagnia a non adottare i buoni sostitutivi. Per tutti i consumatori arrabbiati qualche speranza c’è ancora. L’Antitrust ha duramente bocciato questo provvedimento e la Commissione europea ha già mandato una lettera indirizzata a diversi paesi, tra i quali l’Italia, con l’obiettivo di ridare ai consumatori la possibilità di modificare la scelta tra il buono e il rimborso. Vi terremo aggiornati. Condividi su: