Marsala: proseguono i lavori della nuova rete fognante

Proseguono a Marsala i lavori per la realizzazione di nuova rete fognante. Ancora interessate sono le strade statali degli opposti versanti del territorio comunale. In particolare, sulla via Mazara l’Impresa ha ripreso i lavori all’altezza di via Pipitone per collocare circa duecento metri di nuova tubazione (fino alla vicina scuola materna) e poi proseguire sulla suddetta strada interna. Ma la stessa Impresa, su sollecitazione dell’Amministrazione Di Girolamo, interverrà – a proprie spese – anche per eliminare l’avvallamento verificatosi sulla Statale dopo il ripristino dell’asfalto. Lavori in corso anche sulla SS 115 Marsala-Trapani, all’altezza di via Trieste, sempre per la rete fognante.

Su questo fronte, altra importante novità riguarda l’autorizzazione a realizzare un tratto di fognatura non compreso nel progetto originario. “La Regione ha valutato positivamente le motivazioni alla base della nostra richiesta – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo – volta a dare un servizio migliore alla città. Ringrazio anche l’assessore Accardi che ha seguito costantemente il complicato iter ”. Il tratto interessato è quello che dall’Istituto Commerciale giunge fino all’incrocio con via Trieste, proseguendo anche nel primo tratto di via Zara.