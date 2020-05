Sigel Volley Marsala: arriva la schiacciatrice Giorgia Mazzon

Per la stagione 2020/’21 la Sigel Volley Marsala allenata dall’head-coach Daris Amadio può contare pure sul contributo di Giorgia Mazzon, schiacciatrice. Una atleta che in questi ultimi due tornei di A2, Marsala l’ha incrociata un paio di volte da avversaria. Altezza 184 cm, la classe 1998 di Cittadella (Padova), sorella gemella di Alessia (pure lei pallavolista, ma di ruolo centrale, ndr), è reduce dall’annata nelle Marche tra le fila della Roana H.R. Macerata, formazione di serie A2. Prima di divenire una giocatrice di Macerata nella stagione di seconda serie nazionale appena conclusa, Giorgia è passata un anno dalla Delta Informatica Trentino giocandosi la possibilità di promozione in A1 attraverso la Pool Promozione (stagione agonistica 2018/2019).

Prima del biennio in serie A, la neo-azzurra come la sorella Alessia cresciuta pallavolisticamente nel Volley Fratte Santa Giustina (Padova) ha fatto grandi cose nei quattro anni di militanza, dal 2014 al 2018, tra B2 e B1, all’Argentario. In questo periodo intercorso festeggiando finanche il salto di categoria dalla B2 alla B1 nella stagione sportiva 2016/2017 e giocando da protagonista l’annata successiva nel torneo di B1 che è valsa poi la chiamata di un club strutturalmente forte come Trento.

“Lei ha fatto un bel percorso di crescita tra B2 e B1 ad Argentario e in seguito in A2 con Trento. Giorgia ha caratteristiche che si combineranno bene con l’idea di gioco che ho in mente. E poi, come per altri esempi, a nemmeno 22 anni avrà modo di crescere in tutti i fondamentali” , ha affermato Daris Amadio.

Le prime esternazioni da neo-giocatrice della Sigel di Giorgia Mazzon: “Ho sentito parlare molto bene della Società, dell’organizzazione della Sigel Marsala Volley. Ovviamente prima di prendere una così importante decisione e dare il mio assenso alla destinazione ho chiesto informazioni a chi tra le mie colleghe era già stata a Marsala. Esse me ne hanno parlato bene. Sono sincera: andare a vivere fuori casa in un posto lontano mi spaventa un pò, ma allo stesso tempo mi sento pronta, a 22 anni ancora da compiere, a fare questo tipo di passo”.

Dopo Daris Amadio cresce di un’altra unità la colonia “veneta” presente a Marsala. La grande famiglia della Sigel Marsala accoglie come meglio non si può Giorgia, augurandole un buon e produttivo cammino insieme.