Lo Stagnone abbandonato spiegato al peluche Alfio. I VIDEO

La Riserva dello Stagnone riversa sempre più in pessime condizioni. L’area necessità di una urgente pulizia da rifiuti, di una scerbatura; le erbacce e le piante sono alte e i canneti con l’arrivo della calda stagione rischiano di veicolare incendi come avvenuto in passato.

La Regione Sicilia ha stanziato 100mila euro per sistemare i moli ma non si sa quando inizieranno i lavori… e intanto l’estate è già alle porte e comunque lo Stagnone sarà preso d’assalto dai bagnanti e dai villeggianti, da chi pratica kitesurf o semplicemente da chi vuole fare una passeggiata.

Per questo l’attrice marsalese e coach Giorgia Di Giovanni ha realizzato un divertente ma amaro video, spiegando al peluche Alfio lo stato della Riserva, tra cartoni di pizza abbandonati e bottiglie di birra…

Servisse a qualcosa… la testimonianza di Alfio sullo scempio delle domeniche della Fase 2 alla " Riserva Naturale dello Stagnone".Signor Sindaco è così folle chiudere al traffico delle auto una riserva…almeno la domenica? Publiée par Giorgia Di Giovanni sur Mardi 26 mai 2020

