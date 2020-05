Dati Coronavirus 26 maggio: rapporto positivi-tamponi il più basso da inizio pandemia

Nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 26 maggio 2020.

Il totale positivi attuali è di 52.942, con 397 nuovi contagiati e un calo di malati di 2.358 unità. Del totale attuali positivi, 521 persone sono ancora in terapia intendiva (20 in meno rispetto a ieri), 7.917 persone sono ricoverate con sintomi (268 in meno) e 44.504 persone sono in isolamento domiciliare (-2.070 in meno).

Oggi i guariti sono 2.677 per un totale di 144.658 mentre i deceduti con Coronavirus sono solo 78 per un totale di 32.955 morti. Di questi solo 3 erano stati i decessi non comunicati domenica scorsa dalla Regione Lombardia.

Oggi sono stati fatti 57674 tamponi (ieri 35241). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 145,3 tamponi fatti, il 0,7%, il più basso da inizio epidemia. Considerato che alcuni tamponi vengono testati sulle stesse persone come ‘controprova’, si può dire che stati testati 33.944 casi (contro i 57674 tamponi effettuati) e individuati come detto 397 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 86 persone, ovvero 1,2%. Anche questo dato è il più basso da marzo.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza è di 230.555.