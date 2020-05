Dati Coronavirus 25 maggio: 300 positivi, meno tamponi la domenica ma è comunque il minimo

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi porta a casa un altro importante risultato: mai così pochi i contagiati dall’inizio di marzo. Ma sempre in base ai tamponi che, di domenica, sono sempre inferiori.

Gli attuali positivi in totale scendono a 55.300, i nuovi contagiati sono solo 300 mentre il calo malati è stato di 1.294 unità. Del totale attuali positivi, 541 persone sono in terapia intensiva (12 in meno rispetto a ieri), 8.185 persone sono ricoverate con sintomi (428 in meno) e 46.574 persone sono in isolamento domiciliare (854 in meno).

I nuovi guariti sono 1.502 per un totale di 141.981 mentre i morti oggi sono 92 per un totale complessivo di 32.877 persone decedute.

Oggi sono stati fatti 35241 tamponi (ieri 55824). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 117,5 tamponi fatti, il 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,9%. Ma, siccome alcuni tamponi vengono testati sulle stesse persone come controprova, si può dire che oggi sono stati testati 20.676 casi (contro i 35.241 tamponi effettuati) e individuati come detto 300 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 69 persone, ovvero l’1,4%. Comunque uno dei dati realmente più bassi dall’inizio della pandemia.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è di 230.158.