Dati Coronavirus 23 maggio: solo 669 contagiati, ma oltre 400 in Lombardia

Nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 23 maggio 2020.

Gli attuali positivi sono 57.752, i nuovi contagiati 669 e il calo dei malati è di 1.570 unità. Del totale attuali positivi, 572 persone sono in terapia intensiva (23 in meno rispetto a ieri), 8.695 persone sono ricoverati con sintomi (262 in meno) e 48.485 persone sono in isolamento domiciliare (1.285 in meno). Dei 669 nuovi contagiati, solo oltre 400 sono in Lombardia.

I nuovi guariti sono 2.120, per un totale di 138.840, mentre nell’arco di 24 ore sono decedute 119 persone per un totale di 32.735. Spiegato questo, passiamo al dato: oggi sono stati testati 42.579 casi (contro i 72.410 tamponi effettuati) e individuati come detto 669 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 63 persone, ovvero l’1,57%.