Dati Coronavirus 22 maggio: scendono a sotto i 60mila gli attuali positivi

Il nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 22 maggio 2020, conferma il trend positivo di calo.

Gli attuali positivi in totale sono 59.322, i nuovi contagiati sono 652 e il calo di malati è pari a 1.638 unità. Del totale attuali positivi, 595 persone sono in terapia intensiva (altri 45 in meno), 8.957 persone sono ricoverate con sintomi (312 in meno rispetto a ieri) e 49.770 persone sono in isolamento domiciliare (1.281 in meno rispetto a ieri). Quindi tutte le soglie si riducono a meno di 600, meno di 10mila e meno di 50mila. Altro punto importante.

I nuovi guariti sono 2.160 per un totale di 136.720 mentre i deceduti di oggi sono 130 portando il totale a 32.616.

Oggi sono stati fatti 75380 tamponi (ieri 71679). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,6 tamponi fatti, il 0,9%. C’è da considerare che più di un tampone viene effettuato sugli stessi soggetti, ma in generale il divario è molto, molto buono.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 228.658.