Gabrielli avverte le Questure: attenzione a mafie, delinquenza e assembramenti

Mafie, criminalità diffusa e assembramenti. Questi i fronti su cui le Questure italiane dovranno concentrarsi nei prossimi mesi. L’indicazione arriva da una circolare che il capo della Polizia Franco Gabrielli ha trasmesso a tutte i questori del territorio nazionale. Saranno poi i singoli tavoli tecnici a “individuare e impartire” le disposizioni necessarie al personale per l’intensificazione dei controlli, volti a contrastare la possibile recrudescenza delle attività criminali legate anche alle principali organizzazioni malavitose, così come la delinquenza comune. Un rischio che Gabrielli aveva paventato già ai primi di maggio, quando il lockdown stava per lasciare spazio alla fase 2. Tuttavia, dovrà restare alta l’attenzione anche sul fronte delle misure di contenimento a eventuali contagi da Coronavirus, in particolare monitorando il rispetto del divieto di assembramento, che verosimilmente accompagnerà gli italiani ancora a lungo.

“Alla luce del graduale riavvio delle attività economiche e di un progressivo riassetto della vita sociale – scrive il capo della Polizia – si richiama l’attenzione” dei questori “sulla necessità di orientare il massimo impegno verso l’attività di controllo del territorio, per prevenire e contrastare ogni tentativo di ripresa dell’operatività delle organizzazioni criminali, nonché della criminalità diffusa”. Allo stesso tempo, i questori dovranno assicurare “il rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazioni di persone e l’osservanza delle misure del distanziamento sociale”.