Dati Coronavirus 20 maggio: uno su 100 tamponi è positivo, minimo dall’inizio pandemia

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus è aggiornato ad oggi, 20 maggio 2020.

Sono 62.752 gli attuali positivi, 665 i nuovi contagi e 2.377 unità è il calo malati registrato. Del totale attuali positivi, 676 persone si trovano in terapia intensiva (meno 40), 9.624 persone sono ricoverate (367 in meno) e 52.452 persone sono in isolamento domiciliare (-1970).

I nuovi guariti sono 2.881 per un totale di 132.282, mentre nell’arco di 24 ore sono deceduti 161 persone per un totale di 32.330 morti. Oggi sono stati fatti 67.195 tamponi (ieri 63.158).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 101 tamponi fatti, il 1%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 227364.