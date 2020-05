Coronavirus nel trapanese: altri due guariti, resta un solo positivo

Due nuovi guariti in provincia di Trapani. Si tratta di un soggetto di Trapani ed uno di Valderice che dopo alcune settimane in isolamento domiciliare risultano completamente negativizzati. Al netto di decessi (5) e guarigioni (119), resta dunque un solo positivo, a Castelvetrano, attualmente in isolamento domiciliare in attesa che venga attestata anche per lui la completa negativizzazione e, di conseguenza, l’avvenuta guarigione. Rimane invariato anche oggi il dato dei ricoveri, che da una settimana è fermo a quota 0.

In totale, i tamponi effettuati sono 7.846, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono complessivamente 4.336.