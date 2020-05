In Germania al bar con il salvagente in testa

Se volete sedere ai tavolini del Cafe Rothe di Schwerin, piccola città del land di Meclemburgo-Pomerania, nessuno ve lo impedirà. Solo vi sarà richiesto di indossare un buffo copricapo fatto di due tubi da galleggiamento (quelli che si usano in piscina) intrecciati. L’obiettivo è chiaro, ed è il mantenimento della distanza minima di 1,5 metri, la soluzione è senza dubbio creativa anche se la messa in piega è in pericolo, specie in tempi di chiusura dei parrucchieri.

L’esperimento, va detto, sta funzionando, poichè riesce a conciliare la necessità di tenere la distanza minima di sicurezza tra gli avventori e quella di far funzionare il bar. Certo occorre far pace con la sensazione di sentirsi un po’ ridicoli indossando un salvagente in testa.

Al momento la Germania ha revocato alcune restrizioni al coronavirus dopo che il cancelliere Merkel ha dichiarato che il paese era fuori dalla prima fase della pandemia.

Tuttavia, Merkel ha avvertito che la Germania rischia un nuovo picco di infezioni se le persone dovessero smettere di aderire alle misure di allontanamento fisico.