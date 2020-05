Coronavirus nel trapanese: si attende la negativizzazione degli ultimi tre positivi

Tutto come ieri sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani. Dall’aggiornamento quotidiano dell’Asp sulla situazione delle ultime 24 ore emerge che il totale dei casi positivi resta fermo a 3, al netto di decessi e guarigioni). Inalterata anche la distribuzione territoriale: uno a Castelvetrano, uno a Trapani e l’altro a Valderice. Tutti e tre i positivi si trovano in isolamento domiciliare, in attesa di completa negativizzazione. Anche nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun nuovo ricovero.

I guariti si confermano 117, a fronte di 5 decessi. In totale i tamponi effettuati sono 7.419, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono 4.242.

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.