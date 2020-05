Prete negli Usa benedice “a distanza” con la pistola ad acqua santa

Una idea che ha fatto il giro del mondo, almeno sui social. Un prete che «spara» l’acqua santa sui fedeli con una pistola acqua: una di quelle giocatollo, usate in spiaggia dai bambini. Il sacerdote si chiama Tim Pelc e ha 70 anni: viva a Detroit, la città più grande del Michigan, Usa. Per evitare i rischi del contagio da coronavirus ha pensato a una soluzione alternativa. E, con una visiera di protezione e guanti in lattice, si è sistemato in strada e ha cominciare a benedire i fedeli comodi in macchina.

L’idea, peraltro, è stata autorizzata da un medico, che, richiesto di un parere, ha spiegato che non vi sarebbero state controindicazioni.

Fonte: leggo.it