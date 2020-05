Volley, confermato il tecnio Amadio e arriva il primo acquisto “eccellente”

Si muove per la parte sportiva in vista della stagione agonistica il Marsala . Daris Amadio è riconfermato primo allenatore della Sigel Marsala Volley. Amadio, capo allenatore della Sigel, per mezzo della pallavolo ha attraversato il globo: Tunisia, Australia, Camerun, Giappone, Stati Uniti, Tunisia, Far Oer tra le esperienze estere sia di club che di Nazionale. In Italia, nella stagione 2017/2018 è stato rivestito della mansione di vice allenatore del Soverato Volley (A2/F), nonchè responsabile del Settore Giovanile del club ionico.

E in casa lilybetana arriva anche il primo acquisto della stagion . La regia delle azzurre per la stagione 2020/2021 viene affidata a Ilaria Demichelis, 33 anni, alta 179 cm, proveniente dal biennio da titolare a Perugia. Prima in A2, stagione 2018/2019, con il quale club del Grifone ha centrato la promozione in A1 grazie al primo posto di Pool Promozione meritandosi la riconferma in massima serie dalla società del presidente Bartoccini, nella stagione appena archiviata, 2019/2020. Precedentemente, per citare alcune delle esperienze meno a ritroso col tempo, la regista piemontese originaria di Carmagnola (Torino), è passata dalla Lpm Bam Mondovì [2017/2018, A2], dal Volley Soverato [2016/2017, A2] (in Calabria anche in una precedente esperienza nella seconda parte di stagione di A2, 2011/2012, giungendo dalla Giaveno di A1), e tre anni importantissimi, dal 2013 al 2016, a Trento tra B1 e A2, centrando la promozione in seconda serie nazionale subito al primo anno di militanza gialloblu.