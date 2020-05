Anche Amerigo Fazio ha la mascherina: a Villa Cavallotti una simpatica provocazione

Mentre continua a impazzare a Marsala il dibattito sull’ordinanza sindacale che introduce nuove disposizioni sull’uso della mascherina, fortunatamente c’è anche qualcuno che in città non ha perso il gusto dell’ironia. Così, passeggiando lungo il viale di Villa Cavallotti, tra gli alberi secolari e le siepi, è possibile notare che il busto dedicato ad Amerigo Fazio si presenta in una veste diversa dal solito, aggiornata all’epoca del Coronavirus. Sull’austero volto del maggiore marsalese, caduto in Etiopia durante la guerra coloniale, è stata collocata una mascherina bianca che, sicuramente, avrà strappato più di un sorriso ai passanti.