Gli uffici Iacp di Trapani riprendono i normali orari di ricevimento

Dal prossimo lunedì 18 maggio gli uffici dell’Iacp di Trapani riprenderanno a garantire i normali orari di ricevimento del pubblico.

L’Urp – Ufficio relazioni pubbliche – sito al piano terra della sede dell’ente, in via Virgilio Quartiere Portici, sarà aperto in tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e – solo nei pomeriggi di mercoledì – dalle 15.30 alle 17.30.

Il ricevimento del pubblico avverrà possibilmente per appuntamento contattando telefonicamente gli uffici o via posta elettronica, info@iacptrapani.it o segnalazioni@iacptrapani.it o ancora telefonicamente. Questi i numeri a disposizione dell’utenza:

Centralino (solo smistamento): 0923 – 823 111; Ufficio relazioni con il pubblico 0923 – 823 100/103

Segreteria Direzione Generale 0923 823105

Uffici Finanziari 0923 823142 Manutenzione 0923 – 823 166/167 Inquilinato 0923 – 823 109/115/119 Legale 0923 – 823 139/138/137 Canoni/Dichiarazione Reddito 0923 – 823117 Bollettini Pagamenti 0923 – 823 112/104/130/186

L’Ufficio, ricevuta la richiesta, comunicherà all’utente data e ora in cui potrà accedere presso l’ente. Il pubblico potrà accedere solo e soltanto all’URP e non direttamente negli uffici, la direzione ne ha fatto espresso divieto per il momento.

L’ingresso presso l’URP verrà consentito solo all’utente senza accompagnatore. Potranno accedere all’URP massimo due utenti alla volta. L’utente potrà accedere all’URP solo se utilizza i dispositivi di protezione individuale, mascherina e guanti. Così come gli stessi dispositivi sono obbligatoriamente utilizzati dai dipendenti. L’Urp è dotato di collocazioni in plexiglas così da impedire eventuali contatti diretti.