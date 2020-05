Dati Coronavirus 16 maggio: sempre in calo i contagi, 153 deceduti il dato più basso dai primi di marzo

Nuovo incoraggiante bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 16 maggio, in cui affiorano ancora risultati che migliorano. In primis il dato più basso rilevato dali primi di marzo sui deceduti.

Gli attuali positivi sono in totale 70.187, con 875 nuovi contagi e un calo dei malati di 1.883 unità. Del totale nuovi positivi, 775 si trovano in terapia intensiva (33 in meno rispetto a ieri), 10.400 sono ricoverati con sintomi (392 in meno) e in 59.012 si trovano in isolamento domiciliare ( (-1.458 in meno).

I nuovi guariti sono 2.605 portando il totale a 122.810 e nell’arco di 24 ore si sono registrati 153 deceduti, il più basso dai primi giorni di marzo per un totale complessivo di 31.763 morti con Coronavirus.

Si allarga sempre più il divario positivi-tamponi. Oggi sono stati fatti 69.179 tamponi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 79,1 tamponi fatti, il 1,3%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 224.760.