Coronavirus nel trapanese, c’è un nuovo guarito

La provincia di Trapani continua ad avvicinarsi a quota 0 positivi. Al netto di decessi e guarigioni, allo stato attuale sono solo 3 i soggetti rimasti in attesa di completa negativizzazione e che si trovano ancora in isolamento domiciliare: 1 a Castelvetrano, 1 a Trapani, 1 a Valderice. Dopo Alcamo, anche Mazara del Vallo ha raggiunto oggi l’agognata quota 0.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in totale i tamponi effettuati sono stati 7357, mentre i sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 4239.

Sale a 117 il numero dei guariti, mentre resta ancora fermo a 5 il numero dei decessi. Nessun ricoverato.